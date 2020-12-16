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Hazal Hatun'un eski eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı meğer o isimle evliymiş!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'ın annesi Hazal Hatun karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında. 1974 Ankara doğumlu olan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, Macaristan kökenli. Son yıllarda başarılı oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu 2007-2010 yılları arasında, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Çalışkanıoğlu ile evliydi. Çift 3 yıl evli kaldıktan sonra yollarını ayırma kararı aldı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ve ünlülerin eski aşkları...

16.12.2020 09:56 - Son Güncelleme: 16.12.2020 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





