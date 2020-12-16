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Hazal Hatun'un eski eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı meğer o isimle evliymiş!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'ın annesi Hazal Hatun karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında. 1974 Ankara doğumlu olan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, Macaristan kökenli. Son yıllarda başarılı oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu 2007-2010 yılları arasında, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Çalışkanıoğlu ile evliydi. Çift 3 yıl evli kaldıktan sonra yollarını ayırma kararı aldı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ve ünlülerin eski aşkları...

16.12.2020 09:56 - Son Güncelleme: 16.12.2020 10:08
Hazal Hatun'un eski eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı meğer o isimle evliymiş!

Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey'in eşi Hazal hatun'u canlandıran başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bir zamanlar evli olduğunu biliyor muydunuz? Sosyal medyada hayranları, Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşinin Sinan Çalışkanoğlu olduğunu görünce şaşırdı. İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Hazal Hatun'un eski eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı meğer o isimle evliymiş!

HANDE ERÇEL

Hazal Hatun'un eski eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı meğer o isimle evliymiş!

HANDE ERÇEL VE EKİN MERT DAYMAZ

Hazal Hatun'un eski eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı meğer o isimle evliymiş!

HANDE ERÇEL - EKİN MERT DAYMAZ - MELİSA DÖNGEL

Hazal Hatun'un eski eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı meğer o isimle evliymiş!

MELİSA DÖNGEL - EKİN MERT DAYMAZ

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