46 yaşındaki evli ve beş çocuklu Faraç'a kaçtı, Türkiye onları konuştu! Esra Erol'da canlı yayınında bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

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