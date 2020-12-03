46 yaşındaki evli ve beş çocuklu Faraç'a kaçtı, Türkiye onları konuştu! Esra Erol'da canlı yayınında bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.
Tüm bı̇ldı̇klerı̇nı̇zı̇ unutun! 18 yaşındakı̇ Neslı̇han stüdyoya gelecek mı̇? Büyük yüzleşmede son perde!
Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler'in evli ve 5 çocuk babası programda ortaya çıkan Faraç Sarraç tarafından zorla alıkonulduğu belirtildi.Bunun üzerine Esra Erol'da programına bağlanan Neslihan Diner, Faraç Sarraç'ın evli olduğunu bildiğini ifade edip kendi isteğiyle kaçtığını açıkladı.
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