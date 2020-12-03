Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.12.2020 16:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2020 16:50
    ABONE OL

    'da canlı yayın izle 3 Aralık! 46 yaşındaki evli ve beş çocuklu Faraç'a kaçtı! Türkiye'nin konuştuğu Neslihan...

    'da canlı yayınında bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? 46 yaşındaki evli ve beş çocuklu Faraç'a kaçtı! Türkiye'nin konuştuğu Neslihan stüdyoya gelecek mı̇? Kocası annesi ile işbirliği yaptı, çocuğu kaçırdı! Tuba'nın annesi Malike, Esra Erol'da canlı yayınında! 35 yıl sonra 40 günlükken terk edilen Emine'nin büyük yüzleşmesi! Torunuyla başbaşa kalan Safinaz Hanım'ın feryadı ve daha fazlası 3 Aralık Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    46 yaşındaki evli ve beş çocuklu Faraç'a kaçtı, Türkiye onları konuştu! Esra Erol'da canlı yayınında bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! - TIKLA

    Tüm bı̇ldı̇klerı̇nı̇zı̇ unutun! 18 yaşındakı̇ Neslı̇han stüdyoya gelecek mı̇? Büyük yüzleşmede son perde!

    Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler'in evli ve 5 çocuk babası programda ortaya çıkan Faraç Sarraç tarafından zorla alıkonulduğu belirtildi.Bunun üzerine Esra Erol'da programına bağlanan Neslihan Diner, Faraç Sarraç'ın evli olduğunu bildiğini ifade edip kendi isteğiyle kaçtığını açıkladı.


    Kocası annesi ile işbirliği yaptı, çocuğu kaçırdı! Tuba'nın annesi Malike, Esra Erol'da canlı yayınında!


    Celal amca karısının yanına mı dönecek, yoksa kızıyla mı gidecek? Son kararı ne olacak?


    Emine 40 günlükken terk edip giden babası Memduh ile canlı yayında buluşacak! 35 yıl sonra büyük yüzleşme!


    Kızı Hümeyra 4 yıl önce çocuğunu da bırakıp ortadan kayboldu! Torunuyla başbaşa kalan Safinaz Hanım'ın feryadı!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Esra Erol'da canlı yayın izle 3 Aralık! 46 yaşındaki evli ve beş çocuklu Faraç'a kaçtı! Türkiye'nin konuştuğu Neslihan...