Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman dayanamadı bombayı patlattı! İkinci bebek haberine ilk yorum Esra Erol'dan...
3 yıl önce oyuncu Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına alan Arnavut güzel Almeda Abazi ikinci bebeğine hamile! Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, bebek haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Almeda Abazi'nin hamilelik haberine ilk yorum ise Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'dan geldi.
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman dayanamadı bombayı patlattı! 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturan ünlü çift, ilk çocukları Efehan'ı geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu.
Yakışıklı oyuncu, muhabirlerin "Oğlunuz Efehan giderek büyüyor. Nasıl hissediyorsunuz, nasıl vakit geçiyorsunuz?" sorusuna; "Tarif edilmez bir duygu. Çok eğleniyoruz onunla, oyunlar oynuyoruz. Beni çok özlüyor, kucağımdan inmiyor gördüğünüz gibi. O uyuduğunda evden kaçıyorum, yoksa bırakmıyor" şeklinde yanıt vermişti.