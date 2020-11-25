Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman dayanamadı bombayı patlattı! İkinci bebek haberine ilk yorum Esra Erol'dan...

Yakışıklı oyuncu, muhabirlerin "Oğlunuz Efehan giderek büyüyor. Nasıl hissediyorsunuz, nasıl vakit geçiyorsunuz?" sorusuna; "Tarif edilmez bir duygu. Çok eğleniyoruz onunla, oyunlar oynuyoruz. Beni çok özlüyor, kucağımdan inmiyor gördüğünüz gibi. O uyuduğunda evden kaçıyorum, yoksa bırakmıyor" şeklinde yanıt vermişti.