Haberler Galeri Magazin Esra Erol'da aile dramı! 18 yaşındaki kızın hayali 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu adam: Neslihan Diner, Farraç Sarraç...

Esra Erol'da aile dramı! 18 yaşındaki kızın hayali 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu adam: Neslihan Diner, Farraç Sarraç...



Esra Erol'un başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında farklı bir aile dramı daha ortaya çıktı... Esra Erol'un sunduğu programına katılan 18 yaşındaki Neslihan Dinler'in çaresiz anne ve babası kızlarının evli ve 5 çocuk babası Farraç Sarraç tarafından zorla alıkonulduğunu belirtti. Bunun üzerine Esra Erol'da programına bağlanan Neslihan Diner, Farraç Sarraç'ın evli olduğunu bildiğini ifade edip kendi isteğiyle kaçtığını açıkladı. Farraç Sarraç'ın canlı yayında söyledikleri de herkesi çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da yaşanan o aile dramının detayları...

02.12.2020 18:28 - Son Güncelleme: 02.12.2020 18:44
Esra Erol'da aile dramı! 18 yaşındaki kızın hayali 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu adam: Neslihan Diner, Farraç Sarraç...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında farklı bir aile dramı daha ortaya çıktı.

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Esra Erol'da aile dramı! 18 yaşındaki kızın hayali 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu adam: Neslihan Diner, Farraç Sarraç...

İstanbul'dan programa katılan aile 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler'in hayatından endişe ettiklerini belirtti.

Esra Erol'da aile dramı! 18 yaşındaki kızın hayali 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu adam: Neslihan Diner, Farraç Sarraç...

Esra Erol'da programına katılan çaresiz anne ve baba 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler'in evli ve 5 çocuk babası programda ortaya çıkan F.S. tarafından zorla alıkonulduğunu belirtti.

Esra Erol'da aile dramı! 18 yaşındaki kızın hayali 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu adam: Neslihan Diner, Farraç Sarraç...

Aile 46 yaşındaki 5 çocuk babası F.S. tarafından zorla tutulduğunu iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da aile dramı! 18 yaşındaki kızın hayali 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu adam: Neslihan Diner, Farraç Sarraç...

Evli ve 5 çocuk babası F.S. canlı yayına bağlanarak tüm iddiaları kabul etti. "Eşim ile Neslihan'ı tanıştırdım. Eşim, Neslihan ile ilişkimi kabul etti hatta torunum var."

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