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    • 25.11.2020 16:30
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    CANLI YAYIN İZLE! 'da büyük kavuşma! Oğuzhan 30 yıl sonra ailesiyle bir arada...

    , bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (25 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?Oğuzhan ve kardeşi Seda anneleri Güneş'i Ankara'daki evinde ziyaret edecek! 30 yıllık hasret Atv Esra Erol'da canlı yayınında sona eriyor...

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün (25 Kasım 2020 Çarşambaı) neler yaşanıyor? Fotoğrafından sonra sıra yüz yüze görmeye geldi! Güneş Hanım'ın oğlu Oğuzhan ile 30 yıl sonra buluşma anı Esra Erol'da canlı yayınında izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Erencan,19 yıldır hiç görmediği babası Erdal Korkutan'ı arıyor! "Çiçek dikmeye gidiyorum" dedi, çocukları evde bırakıp ortadan kayboldu! Tuğba nerede? 1 yıl önce anne babası uyurken kızları Ayşegül evden kaçtı! Firdes-Erol çiftinin büyük şüphesi ne? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

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    Oğuzhan annesi Güneş'in fotoğrafını 30 yıl sonra ilk kez gördü, ablası Seda'ya Esra Erol'da kavuştu. Oğuzhan ve kardeşi Seda anneleri Güneş'i Ankara'daki evinde ziyaret edecek! 30 yıllık hasret sona erecek!


    "Çiçek dikmeye gidiyorum" dedi, çocukları evde bırakıp ortadan kayboldu! Tuğba nerede? Eşi Atv canlı yayınında konuşuyor...


    Erencan,19 yıldır hiç görmediği babası Erdal Korkutan'ı arıyor! Gözyaşlarına boğacak hayat hikayesi!


    1 yıl önce anne babası uyurken kızları Ayşegül evden kaçtı! Firdes-Erol çiftinin büyük şüphesi!
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    Haberler Televizyon CANLI YAYIN İZLE! Esra Erol'da büyük kavuşma! Oğuzhan 30 yıl sonra ailesiyle bir arada...