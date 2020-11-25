Esra Erol'da canlı yayınında bugün (25 Kasım 2020 Çarşambaı) neler yaşanıyor? Fotoğrafından sonra sıra yüz yüze görmeye geldi! Güneş Hanım'ın oğlu Oğuzhan ile 30 yıl sonra buluşma anı Esra Erol'da canlı yayınında izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Erencan,19 yıldır hiç görmediği babası Erdal Korkutan'ı arıyor! "Çiçek dikmeye gidiyorum" dedi, çocukları evde bırakıp ortadan kayboldu! Tuğba nerede? 1 yıl önce anne babası uyurken kızları Ayşegül evden kaçtı! Firdes-Erol çiftinin büyük şüphesi ne? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

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