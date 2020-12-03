Bir Zamanlar Çukurova'ya veda mı ediyor? Müjgan ve Yılmaz milyonları ekran başına kilitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm için geri sayım başladı. Heyecanın dorukta olacağı yeni bölüde neler olacağı merak ediliyor. Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli) ve Nazan Kesal (Sevda) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm fragmanında Züleyha'nın "Müjgan" çığlıkları izleyicinin tüylerini diken diken etti.

Çukurova'da Müjgan'ın ve bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak. Bu sırada kulislerde dolaşan iddiaya göre Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda ediyor.