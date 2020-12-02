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    • 02.12.2020 16:49
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    'da canlı yayın izle! Tuba'nın isyanı! Annesi Malike ve kocası Mevlana...

    'da canlı yayınında bugün (2 Aralık Kasım 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Annesi doğumda öldü! 40 günlükken babası onu terk edip gitti! emine 35 yıldır görmediği babasını arıyor! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Şeyma aylardır göremediği evladına kavuştu Esra Erol sayesinde kavuştu! O anlar Atv canlı yayınında! Annesi Malike kocası Mevlana ile işbirliği yaptı! Mevlana Tuba'nın evladını kaçırdı! Tuba'nın isyanı! Ablası Fatma Şen 2 yaşındaki çocuğunu da alıp 12 Kasım'da ortadan kayboldu! Fatma Şen nerede? Atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'da canlı yayınında yine birbirinden ilginç hayat hikayeleri, yüzleşmeler, kavuşmalar yer alıyor. Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (2 Aralık Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! - TIKLA

    18 yaşındaki Neslihan ile 46 yaşındaki evli ve çocuklu Faraç canlı yayında konuşacak!

    Kadriye hanım 5 yıldır görmediği eşi ve kızına canlı yayında kavuşacak!


    Annesi doğumda öldü! 40 günlükken babası onu terk edip gitti! emine 35 yıldır görmediği babasını arıyor!


    Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Şeyma aylardır göremediği evladına kavuştu. O anları sakın kaçırmayın!


    Annesi Malike kocası Mevlana ile işbirliği yaptı! Mevlana Tuba'nın evladını kaçırdı! Tuba'nın isyanı!


    Ablası Fatma Şen 2 yaşındaki çocuğunu da alıp 12 Kasım'da ortadan kayboldu! Fatma Şen nerede?
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    Haberler Televizyon Esra Erol'da canlı yayın izle! Tuba'nın isyanı! Annesi Malike ve kocası Mevlana...