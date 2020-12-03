Bir Zamanlar Çukurova'da her şeyi alaşağı eden ayrılık! Başka diziye çoktan gitti... Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş öldü mü? Vahide Perçin ayrıldığında izleyici şoke eden Bir Zamanlar Çukurova ikinci bir şokla daha izleyicilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor... Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova"dan üzen ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimzi haftalarda Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının etkisi daha dinmemişken bu kez Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş öldü mü? İşte o ayrılık iddialarının detayları...