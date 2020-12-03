Bir Zamanlar Çukurova'da her şeyi alaşağı eden ayrılık! Başka diziye çoktan gitti... Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş öldü mü? Vahide Perçin ayrıldığında izleyici şoke eden Bir Zamanlar Çukurova ikinci bir şokla daha izleyicilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor... Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova"dan üzen ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimzi haftalarda Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının etkisi daha dinmemişken bu kez Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş öldü mü? İşte o ayrılık iddialarının detayları...
Bir Zamanlar Çukurova izleyici şoke edecek bir ayrılığa daha hazırlanıyor olabilir.
Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu.
İddialara göre Güneş, "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.
Sezon başında dizide Züleyha'yı oynayan Hilal Altınbilek ve Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş, yeni sezonla ilgili yaptıkları bir röportajda, Züleyha ve Yılmaz aşkının ilerleyen bölümlerde izleyicinin beklentisi yönünde değişeceği bilgisini vermişlerdi.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı.
Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu. 2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat veriyor. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.
Uğur Güneş'in rol aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018
İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017
Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014
Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014
Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012
Yeniden Başla (Eray) – 2011
Uğur Güneş'in rol aldığı filmler
Seddülbahir 32 Saat (Hüseyin) – 2015
Şeytan-ı Racim (Emrah) – 2013
Tamam mıyız? (Serhat) – 2013