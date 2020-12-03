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    • Magazin
    • 03.12.2020 16:11
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    • 03.12.2020 16:11
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    'da her şeyi alaşağı eden ayrılık! Başka diziye çoktan gitti... Çukurova'nın Yılmaz'ı öldü mü?

    'daki bu veda izleyicileri hayrete düşürecek... atv ekranlarının sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 2018 yılından bu yana perşembe akşamları yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicilerin evine konuk oluyor. Kadrosunda , Murat Ünalmış, , Bülent Polat, , , gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'ya geride bıraktığımız haftalarda karakterini canlandıran Vahide Perçin veda etmiş ve bu veda izleyiciyi derinden sarsmıştı. Vahide Gördüm’ün oynadığı Hünkar’ın diziden ayrılacağını kimse tahmin etmezdi ama oldu. Bu kez izleyicinin yine tahmin edemediği bir ismin daha diziden ayrılacağı iddia ediliyor. O isim de Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki ayrılığın detayları...

    Bir Zamanlar Çukurova'da her şeyi alaşağı eden ayrılık!

    Bir Zamanlar Çukurova'da her şeyi alaşağı eden ayrılık! Başka diziye çoktan gitti... Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş öldü mü? Vahide Perçin ayrıldığında izleyici şoke eden Bir Zamanlar Çukurova ikinci bir şokla daha izleyicilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor... Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova"dan üzen ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimzi haftalarda Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının etkisi daha dinmemişken bu kez Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş öldü mü? İşte o ayrılık iddialarının detayları...

    Bir Zamanlar Çukurova izleyici şoke edecek bir ayrılığa daha hazırlanıyor olabilir.

    Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu.

    İddialara göre Güneş, "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.

    Sezon başında dizide Züleyha'yı oynayan Hilal Altınbilek ve Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş, yeni sezonla ilgili yaptıkları bir röportajda, Züleyha ve Yılmaz aşkının ilerleyen bölümlerde izleyicinin beklentisi yönünde değişeceği bilgisini vermişlerdi.

    UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

    Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı.

    Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu. 2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat veriyor. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.

    Uğur Güneş'in rol aldığı diziler

    Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018

    İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017

    Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014

    Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014

    Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012

    Yeniden Başla (Eray) – 2011

    Uğur Güneş'in rol aldığı filmler

    Seddülbahir 32 Saat (Hüseyin) – 2015

    Şeytan-ı Racim (Emrah) – 2013

    Tamam mıyız? (Serhat) – 2013
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    Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da her şeyi alaşağı eden ayrılık! Başka diziye çoktan gitti... Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş öldü mü?