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    • 23.11.2020 10:37
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    canlı yayın izle! Domuz bağıyla öldürüldü, altın dişi söküldü, cesedi çarşafla kefenlendi! Makbule Sarı'nın katili...

    Domuz bağı cinayetinde son dakika gelişmesi Atv canlı yayınında. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (23 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor? Ordu'da işlenen Makbule Sarı cinayetinde katiller yakalandı, detaylar kan dondrdu. Domuz bağıyla öldürüldü, altın dişi çalındı, cesedi çarşafla kefenlendi! Makbule Sarı cinayetinde son durum ne? 2 ayrı eşten 14 çocuk inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... 4 buçuk yıldır kayıp olan Kerem Durur'a ne oldu? 2 Kasım'da Kocaeli'de kaybolan lise öğrencisi Fatma'dan sıcak gelişme! 7 kız babası Kadir Sarı'ya ne oldu? Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında!

    Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Müge Anlı, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden karmaşık olayları ele alıyor. Cinayetler, kayıplar, yıllar kavuşamayanlar... Müge Anlı canlı yayınında bugün neler oluyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN - MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    Eli ayağı domuz bağı ile bağlanarak öldürüldü. Cesedi ise bağlayarak çarşafın içine sarılı halde bulunan 6 çocuk annesi Makbule Sarı cinayetinde katiller yakalandı. Korkunç cinayeti işleyen Dayı ve yeğen yakalandı, cinayeti itiraf etti.

    2 ayrı eşten 14 çocuk inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... "Ayağına zincir vuracağım, geceleri çıkıp gidiyor" iddiası kan donduruyor! Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne oldu?

    2 Kasım'da Kocaeli'de kayboldu, günlerdir bulunamadı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma'yla ilgili son dakika gelişmesi!

    49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı! Gittikten 3 ay sonra evi yandı. Ağır suçlamalar, 7 kız babası adama ne oldu?
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    Haberler Televizyon Müge Anlı canlı yayın izle! Domuz bağıyla öldürüldü, altın dişi söküldü, cesedi çarşafla kefenlendi! Makbule Sarı'nın katili...