Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Müge Anlı, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden karmaşık olayları ele alıyor. Cinayetler, kayıplar, yıllar kavuşamayanlar... Müge Anlı canlı yayınında bugün neler oluyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün neler oluyor?

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