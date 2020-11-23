Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Müge Anlı, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden karmaşık olayları ele alıyor. Cinayetler, kayıplar, yıllar kavuşamayanlar... Müge Anlı canlı yayınında bugün neler oluyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün neler oluyor?
Eli ayağı domuz bağı ile bağlanarak öldürüldü. Cesedi ise bağlayarak çarşafın içine sarılı halde bulunan 6 çocuk annesi Makbule Sarı cinayetinde katiller yakalandı. Korkunç cinayeti işleyen Dayı ve yeğen yakalandı, cinayeti itiraf etti.
2 ayrı eşten 14 çocuk inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... "Ayağına zincir vuracağım, geceleri çıkıp gidiyor" iddiası kan donduruyor! Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne oldu?
2 Kasım'da Kocaeli'de kayboldu, günlerdir bulunamadı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma'yla ilgili son dakika gelişmesi!
49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı! Gittikten 3 ay sonra evi yandı. Ağır suçlamalar, 7 kız babası adama ne oldu?