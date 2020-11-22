9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show, 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüme İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti ile Olgun Şimşek'in şarkı söylediği anlar damga vurdu. Usta sanatçı Tatlıses'in düet sırasında duygulandığı anlar dikkatlerden kaçmadı.
Bir döneme damgasını vuran İbo Show yıllar sonra kaldığı yerden devam ediyor. İbo Show 2. bölümün konukları Hülya Avşar, Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve şarkıcı Kubat oldu. Kubat en güzel şarkılarını izleyenler için seslendirirken, Olgun Şimşek de uzun bir aradan sonra canlı yayında şarkı söyledi.
İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar'ın ''Mavi Mavi'' düeti izleyenleri mest etti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı.
Uzun aradan sonra yeniden ekranlara dönen sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapattı. Ayrıca, ikili uzun bir aradan sonra ekran karşısına birlikte çıktı.
İbo'ya katılan Hülya Avşar güzelliğiyle de sosyal medyada damga vurdu. Avşar'ın elbisesi, şıklığı ve yaşına rağmen fit görüntüsü beğeni topladı. Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in ardından İbo Show'un en dikkat çeken isimlerinden olan Olgun Şimşek merak konusu oldu.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve Babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir.
Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı bir sene orada okudu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan -Demet AkbağTiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.
Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.
2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası Reklam filmlerinde oynadı.
Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.