EDHO 173. yeni bölüm fragmanında Hızır Reis'in pusulası şaşıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sultanları intikam peşinde...

SEVİNÇ KIRANLI: DİZİNİN FANIYIM

"Dizinin ilk bölümünden itibaren Sabina ve ben varız. Demirbaşız yani. Bir beyaz yakalı gibi mesai bitiminde evimize dönmediğimiz gibi, yeri geldiği zaman eşimizden, çocuğumuzdan daha çok birbirimizi gördüğümüz için aile gibi oluyoruz. Hastalıkta, doğumda, ölümde, sıkıntımızda arkadaşınızla paylaşırsınız. Ben dizi sırasında gerçekten hamileydim, rolümü öyle yazdılar mesela. Ve ayrıca ben bu dizinin sadece oyuncusu değilim aynı zamanda fanıyım. Oynamasaydım da seyrederdim. İzlerken müthiş eğleniyorum ve gülüyorum. Bir anne ve oyuncu olarak da dengeyi iyi tutturduğumu düşünüyorum. Analık kutsal ve kadınların bir farkı var. Erkekler kadınlar olmadan çok fazla idare edemezler bence."



SEVİL AKI SANER: SET AKRABA ORTAMI GİBİ

"Ben dizinin ilk sezonundan, neredeyse en başından beri içinde yer alan isimlerden biriyim. Dizideki herkes başrol gibi, herkes yan rol gibi, herkes birbirine destek olur. Bu bir başrol dizisi değil, başrol senaryonun. Ve o sofrayı beraber kuruyoruz biz. Diziye sürekli sonradan giren oyuncular oluyor, bu çok zordur. Biz gelen herkese kucak açtık, soframıza buyur ettik. Bu yüzden istikrarla devam ediyoruz. Sette uzun bekleme zamanlarımızda çok uzun sohbetlerimiz oluyor. Artık herkes birbirinin ailesinin tüm detaylarını biliyor. Akşam hangi yemeği yapacağını, çocuğunu kime bırakıp sete geldiğini, okul notlarını, hastalıkları... Her şeye o kadar hakimiz ki, bir set ortamından ziyade akraba gibiyiz. O gün bir telaşın vardır mesela, herkes birbirini kollar. Set erken bittiyse birbirimizde yemek yeriz. Sabina benim çok yakınımda ev tuttu, her akşam neredeyse birlikteyiz. Diziye girip çıkan 60'ın üzerinde kadın var ve oyuncuların birçoğuyla hâlâ görüşüyoruz. Canım Zara, Benian'la hiç kopmadık. Ayrılanlar da aileden çıkmıyor."

SABİNA TOZİYA: DİZİDE BÖREKLERİ KENDİM AÇIYORUM

" Sete ilk adım attığımda benim için tuhaftı. Kimse kimseyi tanımıyordu. İlk bölümü Oktay Kaynarca ile çektik ve öyle bir profesyonellikti ki, yıllardır birlikte çalışıyormuş gibiydik. Ve zamanla ben bu ekibin gerçekten annesi oldum. Hayriye Ana'nın evinde nasıl oğulları, kızları, akrabaları varsa, set dışında da benim için bu ekip öyle .Biz bir aile gibi yaşıyoruz artık. Başımızdan güzellikler de hüzünler de geçti. Sette de anne gibi davranıyorum, "Oğlum gel buraya, oğlum bunu ver.'' Onlar da bana "Anam" diyor. Kendi memleketimde, evimde nasıl börek açıyorsam, fasulye ayıklıyorsam, sahne sırasında da öyle. Yani Hayriye Ana sahne için börek yapacaksa, canlandırma yok, o böreği yapıyorum. Seyirci şaşırıyor. "Siz nasıl bunları yapıyorsunuz" diyorlar. Ben hayatım boyunca bunları yaptım, sette de yapıyorum. Yani bizim tüm oyuncularla ilişkimiz profesyonelliğin ötesine geçti. Dizideki rolüm neyse, özel hayata da aynı hürmeti, ilgiyi, özeni görüyorum. Benden tıpkı bir büyükleri gibi nasihat alıyorlar, akıl danışıyorlar. Oysa ilk zamanlar anlamamıştım Hayriye Ana'nın ne demek olduğunu. Zamanla oturdu kafamda. Hayriye Ana fedakar, cefakar Türk anası... Anladım ben onu. Bertolt Brecht'in Cesur Ana'sı o."