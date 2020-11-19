Kızıl Elma Ülküsü

Osman Bey Aksaçlı'nın yanına, "Kızıl Elma" parolasını söyleyerek gider. Kızıl Elma ülküsü, Türkler'de ve Osmanlı'da savaş azmini yüksek tutmak için kullanılırdı. Türk milliyetçiliğinin ve yayılmacılığının en önemli simgelerinden biri olan Kızıl Elma, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi, kimi zaman da bir devlet kurma, Cihan hâkimiyeti ve Türk birliği ideallerini de ifade eder. Kızıl Elma Osmanlılar döneminde özelllikle Batı'ya doğru cihadın bir sembolü olmuştur.