ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in tekfur Nikola'ya sarf ettiği "Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!" sözleri fragmanda dikkat çeken sahne oldu.
İşte Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı ve 34. son bölüme damga vuran Osman Bey ile Aksaçlı'nın buluşması...
Osman Bey Aksaçlı ile buluştu!
atv ekranlarında yaşanan Kuruluş Osman heyecanı 34. Bölümü ile devam ediyor… Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar.
Osman Bey, Targun Hatun'u Bizans askerlerinden kurtardıktan sonra, obada dengeler değişmeye başlar! Bütün bunlar olurken Osman Bey önemli bir ziyaret gerçekleştirir. Türklerin en eski teşkilatı olan Aksakallıları'ın reisi, tesirli nasihatleri olan Aksaçlı ile buluşur.
Kızıl Elma Ülküsü
Osman Bey Aksaçlı'nın yanına, "Kızıl Elma" parolasını söyleyerek gider. Kızıl Elma ülküsü, Türkler'de ve Osmanlı'da savaş azmini yüksek tutmak için kullanılırdı. Türk milliyetçiliğinin ve yayılmacılığının en önemli simgelerinden biri olan Kızıl Elma, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi, kimi zaman da bir devlet kurma, Cihan hâkimiyeti ve Türk birliği ideallerini de ifade eder. Kızıl Elma Osmanlılar döneminde özelllikle Batı'ya doğru cihadın bir sembolü olmuştur.
Aksaçlı Osman Bey'e, Kayı Obası'nın ufuklarında akşam olmaya başladığını söyleyerek bunun sebebini sorar. Osman Bey de bu durumu doğrular ve Ertuğrul Gazi'nin ölüm döşeğinde olduğunu haber verir. Aksaçlı Osman Bey'e niyetini sorar. Osman Bey 'Kızıl Elma'dan güç aldığını, bu ülküyü devam ettireceği sözünü verir.
Kuruluş Osman'da 'Aksaçlı' rolünü, büyük küçük herkesin idolü ve kahramanı, Türk sinemasının usta jönü, Cüneyt Arkın canlandırıyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her Çarşamba 20.00'de atv'de!