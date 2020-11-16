EDHO 172. bölüm fragmanında kan gövdeyi götürüyor! Son hamle Alpaslan'dan mı yoksa Hızır'dan mı gelecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta heyecan dolu bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Behzat'a kurulan hain planının ardından ortalık kan gölüne dönüyor! EDHO 172. yeni bölüm fragmanında oyuncuların,"Bana Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul", "Biz uzlaşsak bile kan durmayacak", "Masada bir kişi fazla" sözleri dikkat çekiyor.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan ATV'nin 6 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi EDHO 172. yeni bölümde neler olacak? İşte EDHO fragman ve yeni bölümde yaşanacaklar...