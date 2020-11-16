EDHO 172. bölüm fragmanında kan gövdeyi götürüyor! Son hamle Alpaslan'dan mı yoksa Hızır'dan mı gelecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta heyecan dolu bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Behzat'a kurulan hain planının ardından ortalık kan gölüne dönüyor! EDHO 172. yeni bölüm fragmanında oyuncuların,"Bana Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul", "Biz uzlaşsak bile kan durmayacak", "Masada bir kişi fazla" sözleri dikkat çekiyor.
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan ATV'nin 6 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi EDHO 172. yeni bölümde neler olacak? İşte EDHO fragman ve yeni bölümde yaşanacaklar...
EDHO 172. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.
Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır.
Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarıda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. SON BÖLÜM FULL İZLE ATV - TIKLA
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.
Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.