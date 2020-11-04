EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...
EDHO'nun Behzat'ı vurulma sahnesiyle hayranlarını üzerken, aynı dizide rol alan ve Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu eşiyle tanışma hikayesi ile dikkat çekti. EDHO'nun sevilen karakterleri Ömür Façalı ve Behzat Façalı, dizide iki kardeşi canlandırsa da gerçek hayatta bir kız evlatlarıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor. EDHO'nun Behzat'ı, eşi Ceren Benderlioğlu'nu bakın nasıl kendisine aşık etmiş...
EDHO'nun Behzat'ı ve Ömür'ü yani Façalı ailesi üyelerinin abi kardeşi olarak karşımıza çıktı başarılı oyuncular. Atv'nin 6 sezondur salı akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kardeş olan ancak gerçekte mutlu bir evlilik sürdüren Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu, ilk görüşte aşkı tadanlardan. EDHO'nun Behzat'ı ile Ömür'ü gerçek hayatta aşkı nasıl birbirlerinde bulmuşlar? İşte ünlülerin tanışma hikayeleri...