Haberler Galeri Magazin EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

EDHO'nun Behzat'ı vurulma sahnesiyle hayranlarını üzerken, aynı dizide rol alan ve Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu eşiyle tanışma hikayesi ile dikkat çekti. EDHO'nun sevilen karakterleri Ömür Façalı ve Behzat Façalı, dizide iki kardeşi canlandırsa da gerçek hayatta bir kız evlatlarıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor. EDHO'nun Behzat'ı, eşi Ceren Benderlioğlu'nu bakın nasıl kendisine aşık etmiş...

04.11.2020 11:47 - Son Güncelleme: 04.11.2020 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





