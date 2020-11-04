Haberler Galeri Magazin EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

EDHO'nun Behzat'ı vurulma sahnesiyle hayranlarını üzerken, aynı dizide rol alan ve Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu eşiyle tanışma hikayesi ile dikkat çekti. EDHO'nun sevilen karakterleri Ömür Façalı ve Behzat Façalı, dizide iki kardeşi canlandırsa da gerçek hayatta bir kız evlatlarıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor. EDHO'nun Behzat'ı, eşi Ceren Benderlioğlu'nu bakın nasıl kendisine aşık etmiş...

04.11.2020 11:47 - Son Güncelleme: 04.11.2020 12:23
EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

EDHO'nun Behzat'ı ve Ömür'ü yani Façalı ailesi üyelerinin abi kardeşi olarak karşımıza çıktı başarılı oyuncular. Atv'nin 6 sezondur salı akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kardeş olan ancak gerçekte mutlu bir evlilik sürdüren Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu, ilk görüşte aşkı tadanlardan. EDHO'nun Behzat'ı ile Ömür'ü gerçek hayatta aşkı nasıl birbirlerinde bulmuşlar? İşte ünlülerin tanışma hikayeleri...

EDHO 170. SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

CANER ERKİN VE ŞÜKRAN OVALI

Caner Erkin neredeyse bir yıldır Şükran Ovalı'yı yakın takipteymiş. Sosyal medyadan da takip ederek birçok fotoğrafını beğenmekle kalmayıp gittiği yerlerde de karşısına çıkıyormuş.

EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

Kendine yüz vermeyen Ovalı'nın peşinden çok koşmuş olacak ki, sonunda evliliğe ikna edebilmiş.

EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL

Bu güzel çiftin birlikteliğine sebep olan isim ise Bergüzar Korel'di. Korel, yılbaşı partisi veriyordu. Hem Kobal hem de İmirzalıoğlu, o partinin davetlisiydi. Çift ilk kez o partide tanıştı.

EDHO'da karı koca rol alan çift ilk görüşte aşkı tadanlardan! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat ve Ömür'ü...

İkili arasında başlayan elektriklenme kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Aşk ise kısa süre sonra evliliği ve Lalin bebeği getirdi...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ABD'li ünlülerden oy verme paylaşımları...
ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ABD'li ünlülerden oy verme paylaşımları...