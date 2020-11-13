EDHO'da Kimsesiz Yaşar olarak destanlar yazmıştı! Yeni rolüyle düşmanlarının ensesinde boza pişiriyor

EDHO'da Kimsesiz Yaşar olarak destanlar yazmıştı. Olgun Şimşek Ramo dizisinde canlandırdığı yeni rolüyle düşmanlarının ensesinde boza pişiriyor. Show TV ekranlarında izleyici karşısına Ramo dizisi bu sezon sürpriz bir transfer yaparak ünlü oyuncu Olgun Şimşek'i kadrosuna dahil etti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin üçüncü sezonunda Kimsesiz Yaşar rolüyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ramo dizisinde de kısa sürede çok sevilen karakterlerden birisi oldu. Ramo ve Cihangir arasındaki savaşın iyice kızıştığı bölümlerde Olgun Şimşek'in performansı büyük bir beğeniyle takip ediliyor.

RAMO'DA KANLI SAVAŞ!

Ramo dizisinde Cihangir ve Ramo arasındaki kanlı savaş başladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Cihangir'in iyi bir düşman olduğunu belirten izleyiciler bu savaşta hangi tarafın galip geleceğini merak ediyor.