Dinar'daki çifte cinayette son durum! Önce eşi sonra kendi itiraf etti. Çifte cinayette üçüncü bir itiraf daha geldi. Kim yardım etti? Mahkeme ne karar verdi? Zeliha ve Cevdet Uysal çiftyle ilgili sıcak gelişme Müge Anlı canlı yayınında! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor! Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (16 Kasım 2020 Pazartes) neler oluyor?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA