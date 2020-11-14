Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşananlar heyecanı iyice doruklara çıkarırken Yaman'ın Alparslan tarafından nezarethanede bıçaklanması olay oldu. Korkmaz ve Çakırbeyli-Façalı arasındaki bu savaşta kan gövdeyi götürecek. Behzat Façalı'nın son bölümde ağır yaralanmasıyla birlikte Korkmaz ailesinin diğer fertleri birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterleri diziye dahil olacak ve iki düşman aileler arasındaki savaşın gidişatı farklı bir hal alacak. Alparslan hapishaneye giderek Derman Korkmaz'ın sonunu getirmeye çalışıyor.

EDHO'YA ÜÇ İSİM KATILIYOR

Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterleri diziye dahil oluyor. Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut kadroya dahil olan isimler arasında yer aldı.