Haberler Galeri Magazin EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...

EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...

Atv'nin 6 sezondur reyting rekorları kıran salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, Instagram'dan oğlu ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Yunus Emre Yıldırımer ve oğluna EDHO oyuncularından yorum yağdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ıı Yunus Emre Yıldırımer ile Melissa Yıldırımer'in oğlu Doğu ve ünlülerin çocukları...

09.11.2020 10:46 - Son Güncelleme: 09.11.2020 10:49
EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...

Son bölümlerde amcası ile ters düşerek kendi yolunu çizen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı, oğlu Doğu ile paylaşımıyla gündeme geldi. 2012 yılında kendisi gibi oyuncu Melissa Yıldırımer ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında baba oldu. İşte 38 yaşındaki Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu ve ünlülerin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...

AYŞECAN TATARİ VE EDİP TEPELİ'NİN KIZI

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin kızıyla ile ilk pozu...

EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...

Ayşe Müjgan Tepeli

EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...
EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...

İŞTE ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Acun Ilıcalı'nın kızları

Banu, Leyla, Yasemin, Melisa Ilıcalı (Büyükten küçüğe)

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...
Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...