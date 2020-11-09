EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...

Son bölümlerde amcası ile ters düşerek kendi yolunu çizen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı, oğlu Doğu ile paylaşımıyla gündeme geldi. 2012 yılında kendisi gibi oyuncu Melissa Yıldırımer ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında baba oldu. İşte 38 yaşındaki Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu ve ünlülerin çocukları...