EDHO oyuncularından Alpaslan Çakırbeyli'ye yorum yağdı! İşte Yunus Emre Yıldırımer ve oğlu Doğu...
Atv'nin 6 sezondur reyting rekorları kıran salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, Instagram'dan oğlu ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Yunus Emre Yıldırımer ve oğluna EDHO oyuncularından yorum yağdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ıı Yunus Emre Yıldırımer ile Melissa Yıldırımer'in oğlu Doğu ve ünlülerin çocukları...
Son bölümlerde amcası ile ters düşerek kendi yolunu çizen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı, oğlu Doğu ile paylaşımıyla gündeme geldi. 2012 yılında kendisi gibi oyuncu Melissa Yıldırımer ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında baba oldu. İşte 38 yaşındaki Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu ve ünlülerin çocukları...