EDHO'nun ikiz bebek annesi Pelin Akil Bahar Sincanlı'yı anlattı! "Kırmızı rujun bile bir anlamı var..."
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden olan Pelin Akil, canlandırdığı Bahar karakteri ve özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Pelin Akil, 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kız evlada sahip oldu. Aile hayatı ve doğal tavırları ile takdir toplayan Pelin Akil, 6 yıldır devam eden Atv dizisinde canlandırdığı Bahar Sincanlı karakteri için, "Senaryo çok gerçek ve güçlü. Bu ekibe dahil olmak ayrıcalık. Oynadığım Bahar karakteri de beni çok etkiledi. Onun gücüne aşık oldum." dedi.
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz yıl ikiz kızları Alin ile Lina'yı dünyaya getirdikten sonra bütün hayatının değiştiğini söyleyen oyuncu; diziyi, 'Bahar' rolünü, anne olduktan sonraki değişimini ve eşi Anıl Altan'la olan aşkını anlattı.
'EDHO' takip ettiğiniz bir dizi miydi?
Açıkçası değildi ama işe başlayacağım belli olduktan sonra hem karakterleri tanımak, hem de dili anlamak için internetten izlemeye başladım ve ben de kaptırdım kendimi. Senaryosu, karakterler arasındaki ilişkiler, dönüşümler o kadar kuvvetli ki, kendinizden illaki bir şeyler buluyorsunuz. Böyle bir işte olmak ayrıcalık. 'İyi ki buradayım' diyorum.
Sizi etkileyen ne oldu?
'Bahar'ı yapımcımızın ve senaristimizin gözünden dinlemek için görüşmeye gittim, 'Bahar'ı dinleyince büyülendim. Gücü acısından daha kudretli bir kadın. Çok da akıllı, sürprizleri olan biri. 'Bahar'ı dinlerken bir an önce sete çıkıp oynama isteğiyle dolmuştum. 'Bahar'a aşık oldum.