Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.11.2020 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2020 10:20
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN İZLE! 'Sahte gelin Seren' mağdur ettiği kişilerle Müge Anlı'da yüzleşiyor...

    canlı yayınında bugün (9 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert) neler yaşanıyor? 64 ve 66 yaşındaki karı kocanın şüpheli kaybında 15. gün! Ablası ve eniştesi kaybolan iddiaların odağındaki dayı Kadir Altınay konuşuyor. Hiç görmedi, hiç tanımadı... 39 yaşındaki Hasan Ayıcı, kendisinden 15 yaş küçük sahte gelin Seren'e 76 bin lirasını kaptırdı. Canlı yayında büyük yüzleşme. Sahte gelin Seren, mağdur ettiği Hasan Ayıcı ve daha birçok kişi ile Müge Anlı canlı yayınında yüzleşiyor! Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    MÜGE ANLI CANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    64 ve 66 yaşındaki Uysal çiftine ne oldu? Suçlanan dayılar, kaçırılma iddiası, kafa karıştıran iddialar... Zeliha ve Cevdet Uysal'ın şüpheli kaybı

    Evlilik hayaliyle yollara düştü, 76 bin lirasından oldu. 22 yaşındaki 'sahte gelin'in mağdurları artıyor.

    Erkek isterken 7 kızı oldu, bayram gecesi kayboldu! Şüpheler, iddialar, ihtimaller... 3 yıldır kayıp olan Kadir Sarı'ya ne oldu?
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! 'Sahte gelin Seren' mağdur ettiği kişilerle Müge Anlı'da yüzleşiyor...