Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir. Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Şahin'den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır.

İclal, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenecek midir?