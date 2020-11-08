Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı "Maria ile Mustafa" yeni bölümleriyle her Pazar Atv ekranlarında.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek'in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca'yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir.
Maria'nın Gonca'nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa'yı yaralar.
GALİP'İN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR!
Galip'in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır?
Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir. Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Şahin'den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır.
İclal, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenecek midir?
MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.