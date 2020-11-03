Müge Anlı, önceki gün canlı yayında 3 milyon TL, bir yıl içinde ise 13 milyon TL toplanarak yardıma muhtaç insanlara umut olurken, bugün ise; 4 milyon 323 bin lira ve toplamda 14 milyon 233 bin lira bağış toplandığını açıkladı. Anlı, yardım çağrısını yenileyerek, "Lütfen bağış sayısını daha da arttıralım. İnanıyorum ki Türkiye'de yaşayan ve bu kampanyayı duyan herkes bu bağışı yapar." dedi.