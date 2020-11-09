12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor?
Esra Evans'ın vefat haberi Necati Bey ve tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu! Esra'dan geriye fotoğraflar ve Necati'nin bugüne kadar hiç görmediği, tanımadığı 3 yeğeni kaldı. Necati'nin Esra Erol'dan son isteği ne olacak?
Akılalmaz iddialar, şok suçlamalar! Önce sosyal medyada düet yaptı, sonra kocası işe gidince çocuğunu da alıp Abbas'a kaçtı! Büyük yüzleşmede bugün son perde! Gelin - kaynananın büyük hesaplaşması! Hasan Hüseyin'in karısı Şerife Nur'a son teklifi ne olacak?
"14 yıllık eşim 22 Eylül'de 3 çocuğumu da alıp 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Eşim şu an bir çetenin elinde" diye iddia eden Yusuf Bey'in açıklamaları şoke edecek!
Annesi Fikriye 9 aylıkken terk etti, o günden sonra annesinden hiçbir haber alamayan 18 yaşındaki Utku'nun hüzün dolu hikayesi...
"Eşim 9 Mart'ta 2 çocuğumu da terk ederek başkasına kaçtı. Onu bulup boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak istiyorum" diyen Nihat Bey'in büyük isyanı Esra Erol'da canlı yayınında...