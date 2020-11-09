"14 yıllık eşim 22 Eylül'de 3 çocuğumu da alıp 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Eşim şu an bir çetenin elinde" diye iddia eden Yusuf Bey'in açıklamaları şoke edecek!

Annesi Fikriye 9 aylıkken terk etti, o günden sonra annesinden hiçbir haber alamayan 18 yaşındaki Utku'nun hüzün dolu hikayesi...

"Eşim 9 Mart'ta 2 çocuğumu da terk ederek başkasına kaçtı. Onu bulup boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak istiyorum" diyen Nihat Bey'in büyük isyanı Esra Erol'da canlı yayınında...