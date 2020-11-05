Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün (5 Kasım 2020 Perşembe) neler yaşanıyor?

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Hastane yatağındaki babası evlatlık olduğunu söyledi, 27 yaşında gerçekle yüzleşti. Arzu Karadeniz, Atv canlı yayınında hiç görmediği ailesine seslendi.

64 ve 66 yaşındaki karı kocanın şüpheli kaybı, suçlanan dayılar, çarpıcı iddialar! Şüphelerin odağında bir dayı, Zeliha ve Ceydet Uysal'ın şüpheli kaybında son durum ne? Didik didik arandılar, hiçbir yerde bulunamadılar. Geçmişten gelen olaylar, bitmeyen tartışma... Cevdet ve Zeliha Uysal çifti kayboldu, gözler o isme çevrildi. Bünyamin Bey'in arsa hırsı Uysal çiftinin sonu mu oldu? Uysal çiftinin kuşu dolu kaybı Müge Anlı'da araştırılıyor.

İş yerinden çıktı, kayıplara karıştı 1.5 yıldır haber alınamayan genç kız nerede? Aile kimden şüpheleniyor? Kaçırılma iddiası? İzgin İlyas 21 yaşında

Erkek çocuk istiyordu, 7 kızı oldu. Oğlu olmadığı için eşine kızdı, kayıplara karıştı. 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Kadir Sarı'ya ne oldu?