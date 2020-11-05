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    • 05.11.2020 10:30
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    CANLI YAYIN ATV İZLE! Arzu Karadeniz 27 yıl sonra öğrendiği gerçekle Müge Anlı'ya koştu...

    canlı yayınında bugün (5 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv) neler yaşanıyor? Müge Anlı, İzmir depremzedeleri için yayın başında toplam bağış tutarını açıkladı ve çağrısını yineledi. Müge Anlı ve Aşevi Dostları Kampanyası ile toplam bağış 16 milyon 750 bin lira oldu. 64 ve 66 yaşındaki karı kocanın şüpheli kaybı, suçlanan dayılar, çarpıcı iddialar! Hastane yatağındaki babası evlatlık olduğunu söyledi, 27 yaşında gerçekle yüzleşti. Arzu Karadeniz Müge Anlı canlı yayınında! Erkek çocuk isterken 7 kız evlada sahip olduğu için evi terk eden ve 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Kadir Sarı'ya ne oldu? İş yerinden çıktı, kayıplara karıştı. 1.5 yıldır haber alınamayan genç kız nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün (5 Kasım 2020 Perşembe) neler yaşanıyor?

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    Hastane yatağındaki babası evlatlık olduğunu söyledi, 27 yaşında gerçekle yüzleşti. Arzu Karadeniz, Atv canlı yayınında hiç görmediği ailesine seslendi.

    64 ve 66 yaşındaki karı kocanın şüpheli kaybı, suçlanan dayılar, çarpıcı iddialar! Şüphelerin odağında bir dayı, Zeliha ve Ceydet Uysal'ın şüpheli kaybında son durum ne? Didik didik arandılar, hiçbir yerde bulunamadılar. Geçmişten gelen olaylar, bitmeyen tartışma... Cevdet ve Zeliha Uysal çifti kayboldu, gözler o isme çevrildi. Bünyamin Bey'in arsa hırsı Uysal çiftinin sonu mu oldu? Uysal çiftinin kuşu dolu kaybı Müge Anlı'da araştırılıyor.

    İş yerinden çıktı, kayıplara karıştı 1.5 yıldır haber alınamayan genç kız nerede? Aile kimden şüpheleniyor? Kaçırılma iddiası? İzgin İlyas 21 yaşında

    Erkek çocuk istiyordu, 7 kızı oldu. Oğlu olmadığı için eşine kızdı, kayıplara karıştı. 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Kadir Sarı'ya ne oldu?

    MÜGE ANLI YARDIM KAMPANYASINA DESTEK OLMAK İÇİN...

    Bir televizyon programından çok daha fazlası! Elazığ, Giresun, İzmir... Müge Anlı ve Dostları her yerde! Cep telefonlarınızdan Tüm GSM operatörlerden 2868' e BAĞIŞ yazıp bir kısa mesaj (SMS) göndererek ihtiyaç sahiplerimiz için 10 TL'lik destekte bulunabilirsiniz.
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE! Arzu Karadeniz 27 yıl sonra öğrendiği gerçekle Müge Anlı'ya koştu...