ATV ekranlarında yayınlanan Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde geceye Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne damgasını vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği sahne izleyiciden tam not aldı.
SAVCI BEY ESİR DÜŞTÜ, İŞKENCE GÖRDÜ
Kuruluş Osman'da Savcı Bey, Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edildi. Osman Bey, esaret altında işkencelere maruz kalan ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak için harekete geçti.
OSMAN BEY, SAVCI BEY'İ KURTARDI
Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçti ve ağabeyini esaretten kurtardı. O anlar Kuruluş Osman izleyicisinden tam not aldı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM
Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.
Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...