Geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek başlatılan aşevi kampanyası kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı. Günde yaklaşık 6 bin kişilik yemek dağıtımında bulunan Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, şimdi de yara alan İzmir'deki depremzedelere hizmet için deprem bölgesine gitti.
Müge Anlı, canlı yayında 3 milyon TL, bir yıl içinde ise 13 milyon TL toplanarak yardıma muhtaç insanlara umut oldu!
Müge Anlı, bugün ise canlı yayında "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Cuma gününden bu yana ekrandan duyurmadan 1 aşevi yapacak kadar bağış topladık. Şimdi ise ekrandan duyuruyorum bir gün bizim de başımıza gelebilir. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli…" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu.
Yayın esnasında toplanan her bağış bir umut olurken, yayın sonunda rekor bir bağışa imza atılarak toplamda 3 Milyon 134 Bin 770 TL toplandı. Ayrıca yaklaşık bir yıldır Kızılay'la Müge Anlı ve Dostları Aşevi kampanyasını yürüten Anlı izleyicilerinin ve sevenlerinin desteğiyle toplamda 13 Milyon 44 Bin TL yardım topladı.
PATİLİ DOSTLARINI DA UNUTMADI!
Anlı, 'Depremde sadece insanlar değil patili dostlarımız da etkilendi. Patibuldular'a binlerce mesaj geldi. Biz de katkımız olması için Patibuldular çatısı altında panikleyerek evden kaçan, sahiplerinin hayat neşesi olan patileri dostlarımızı ailelerine kavuşturmaya çalışalım' diyerek, İzmir de depremi yaşayan patileri sıcak yuvalarına kavuşturmak için ekranda başından fotoğraflarını yayınlayarak bilgi verdi.
MÜGE ANLI YARDIM KAMPANYASINA DESTEK OLMAK İÇİN...
Cep telefonlarınızdan Tüm GSM operatörlerden 2868' e BAĞIŞ yazıp bir kısa mesaj (SMS) göndererek ihtiyaç sahiplerimiz için 10 TL'lik destekte bulunabilirsiniz.
MALATYA, ELAZIĞ VE GİRESUN'A DA GÖNDERMİŞTİ
Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri, daha önce deprem felaketi ile sarsılan Elazığ ve sel felaketini yaşayan Giresun'da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Öte yandan pandemi döneminde de Gaziantep'te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına kadar 3 öğün yemek götürmüştü.