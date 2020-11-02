Müge Anlı, canlı yayında 3 milyon TL, bir yıl içinde ise 13 milyon TL toplanarak yardıma muhtaç insanlara umut oldu!

Müge Anlı, bugün ise canlı yayında "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Cuma gününden bu yana ekrandan duyurmadan 1 aşevi yapacak kadar bağış topladık. Şimdi ise ekrandan duyuruyorum bir gün bizim de başımıza gelebilir. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli…" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu.