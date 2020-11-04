Müge Anlı'da bugün (4 Kasım 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
'Kandırıldım' dedi, kaybettiği varlığını oğlundan istedi. Çareyi Müge Anlı'da arayan Zeynep Bıyık'ın gözyaşları ile başlayıp mutlulukla biten dolandırılma haberi...
Şüphelerin odağında bir dayı, Zeliha ve Ceydet Uysal'ın şüpheli kaybında son durum ne? Didik didik arandılar, hiçbir yerde bulunamadılar. Geçmişten gelen olaylar, bitmeyen tartışma... Cevdet ve Zeliha Uysal çifti kayboldu, gözler o isme çevrildi. Bünyamin Bey'in arsa hırsı Uysal çiftinin sonu mu oldu? Uysal çiftinin kuşu dolu kaybı Müge Anlı'da araştırılıyor.
49 yaşındaki Kadir Sarı nerede? 7 çocuk babası bayram sabahı evinden çıktı, 3 yıldır haber alınamadı! Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı...
Epilepsi nöbetiyle başlayan trajik bir hikaye! Minik oğlundan ayrılmak zorunda kaldı, bitmeyen evlat özlemi oğlunu arayan Nezafet Çarpar'ın 26 yıllık hasreti Müge Anlı'da!
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PATİLİ DOSTLARINI DA UNUTMADI!
Anlı, 'Depremde sadece insanlar değil patili dostlarımız da etkilendi. Patibuldular'a binlerce mesaj geldi. Biz de katkımız olması için Patibuldular çatısı altında panikleyerek evden kaçan, sahiplerinin hayat neşesi olan patileri dostlarımızı ailelerine kavuşturmaya çalışalım' diyerek, İzmir de depremi yaşayan patileri sıcak yuvalarına kavuşturmak için ekranda başından fotoğraflarını yayınlayarak bilgi verdi.