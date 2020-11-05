Kuruluş Osman 32. bölümüne nökerleri ile birlikte Kayı Obası'na gelen Geyhatu'nun karşısına Osman Bey dikildi! #YolKızılElma etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman'ın 32'inci bölümünde; ağabeyi Savcı Bey'i tutulduğu zindandan kurtaran Osman Bey, Mönke ve Yavlak Arslan'ın planını bozdu.

Ölen askeri için intikam almak isteyen Nikola, Flatyos'la birlikte Gündüz Bey ve Alplerine sürpriz bir saldırı düzenledi. Yaralanan Gündüz Bey obaya getirilirken, evlat acısına dayanamayan Ertuğrul Bey'in hastalığı nüksetti. Yavlak Arslan ise uç bölgesinin kontrolünü eline geçirmek hedefiyle Nikola ile ittifaka gitti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE - TIKLA