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Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşini görenler şaşırdı! Meğer o da ünlüymüş...

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'in annesi Hazal Hatun karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında. Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, 1974 Ankara doğumlu. Macaristan kökenli olan oyuncu, son yllarda başarılı oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'da Bala Hatun ile arasındaki diyaloglarla dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu şu an evli değil ancak 2007-2010 yılları arasında, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Çalışkanıoğlu ile evliydi. Çift 3 yıl evli kaldıktan sonra yollarını ayırma kararı aldı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ve ünlülerin eski aşkları...

04.11.2020 18:28 - Son Güncelleme: 04.11.2020 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





