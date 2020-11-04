Kuruluş Osman yeni bölümde baş üstünde baş, taş üstünde taş kalmayacak! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?
Kuruluş Osman 32. yeni bölüm ile yine izleyicisinin karşısına nefes kesen sahnelerle çıkıyor. Kuruluş Osman son bölümde; uzun bir aradan sonra Bamsı'nın kötü hatıraları kenara bırakarak tekrardan obaya dönüş yapması heyecan kat sayısını arttırdı. Büyük bir yıkıma uğrayan Osman Bey ise, Ertuğrul Bey'in aldığı Savcı Bey kararı ile davasından asla dönmemeye yeminli. Kuruluş Osman yeni bölümde dört cepheden kuşatılan Kayı Obası Moğollara karşı direnecek. Peki Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Kuruluş Osman 32. yeni bölümde baş üstünde baş, taş üstünde taş kalmayacak!
Oyuncu kadrosunda; Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Hasan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit (Ertuğrul Bey) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi başarılı isimlerle izleyici karşısına çıkan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Moğollar Kayı Obası'na geliyor.
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Çarşamba gününün gediklisi Kuruluş Osman'a bomba bir isim geldi. Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, diziye yeni katılan ismi sosyal medya hesabından paylaştı.
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