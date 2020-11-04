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Kuruluş Osman yeni bölümde baş üstünde baş, taş üstünde taş kalmayacak! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 32. yeni bölüm ile yine izleyicisinin karşısına nefes kesen sahnelerle çıkıyor. Kuruluş Osman son bölümde; uzun bir aradan sonra Bamsı'nın kötü hatıraları kenara bırakarak tekrardan obaya dönüş yapması heyecan kat sayısını arttırdı. Büyük bir yıkıma uğrayan Osman Bey ise, Ertuğrul Bey'in aldığı Savcı Bey kararı ile davasından asla dönmemeye yeminli. Kuruluş Osman yeni bölümde dört cepheden kuşatılan Kayı Obası Moğollara karşı direnecek. Peki Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Kuruluş Osman 32. yeni bölümde baş üstünde baş, taş üstünde taş kalmayacak!

04.11.2020 13:23 - Son Güncelleme: 04.11.2020 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





