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Kuruluş Osman'ın güzel Lena'sı Seray Kaya annesinin aynısı! İşte Seray Kaya'nın annesi Nilüfer Kaya...

29 yaşındaki, güzel oyuncu Seray Kaya, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan isimlerden biri oldu. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Seray Kaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. Seray hakkında araştırma yapanlar Seray Kaya'nın annesi Nilüfer Kaya'yla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Nilüfer Kaya güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. İşte başta Seray Kaya'nın annesi Nilüfer Kaya olmak üzere ünlülerin anneleri.

04.11.2020 12:19 - Son Güncelleme: 04.11.2020 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





