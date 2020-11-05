Derviş'in, Geyhatu'yu uyardığı sahne gecenin en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu.

Savcı Bey'in verdiği sözü tutmayıp oğlu Mönke'yi teslim etmemesinin hesabını sormak isteyen Geyhatu, nökerleri ile birlikte obaya gelerek tehditler savurdu. Tüm Kayı Obası silahlanıp savaş için hazırlanmışken, Osman Bey obaya yetişti ve Geyhatu'nun karşısına dikildi.