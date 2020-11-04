Kuruluş Osman Geyhatu kimdir, ne zaman öldü? ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman yine efsane bir bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Oğlu Mönke'yi arayan Geyhatu bu uğurda Kayı Obası'na gelerek Bamsı Beyrek'in boğazına bıçak dayayacak. Dizinin sıkı takipçileri bu bağlamda Geyhatu'yu oynayan Maruf Otajonov kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte hayatına dair bilgiler...

GEYHATU KİMDİR?

Geyhatu Han 24 Mart 1259'da dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.

İşte detaylar...