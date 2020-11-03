Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de yayınlanacak. Peki EDHO yeni bölümünde neler olacak? Alpaslan'ın hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazır olan Hızır Çakırbeyli, aile içindeki gerilimi nasıl çözecek? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde yaşanacaklar beklenmedik olaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir.

Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.