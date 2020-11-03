Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de yayınlanacak. Peki EDHO yeni bölümünde neler olacak? Alpaslan'ın hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazır olan Hızır Çakırbeyli, aile içindeki gerilimi nasıl çözecek? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde yaşanacaklar beklenmedik olaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir.
Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.
Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, eşinin ölümünde parmağı olan Yaman Korkmaz'la savaşmaktan kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptıkları yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.
Yer altı dünyasında yükselerek mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük kozu ise Kubilay olacaktır. Tüm masayı karşısına alan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, gövde gösterisi yapar. Hızır Reis ise Korkmazlar'ın planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.