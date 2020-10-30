'ORHAN'IN AİLESİ BENİ SİZİNLE TEHDİT ETTİ'

Nuriye Dinç eve döndüğünde ailesine, 'Orhan'ın ailesi size kötü şeyler yapmakla beni tehdit etti. Bu nedenle ben sizin yanınıza dönmek istemiyorum' açıklamasında bulundu.

Olayın sonrasından ablası Esma Nur'un evinde kalan Nuriye, 5 Ağustos sabahı tekrar ortadan kayboldu. Müge Anlı'ya başvuran Nuriye Dinç'in anne ve babası, kızlarının tekrar Orhan tarafından kaçırıldığını ve tehditle alıkonulduğunu söyledi.

Müge Anlı, Nuriye Dinç'in fotoğrafını göstererek bulunması için canlı yayında çağrıda bulundu.