İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedilen 6.9'luk İzmir depremi sonrası, Türkiye'nin sevilen ismi, Atv ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı harekete geçti.
Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, örnek bir davranışa imza attı. Anlı ve Kızılay'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yardım kampanyası kapsamında alınan Mobil Aşevi, dün depremzedelere yollandı.
Bir çok vatandaşımız aşevinden faydalandı. Yardım TIR'ının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Anlı, "Vatandaşlarımıza ve fedakar afet çalışanlarına hizmet etmek üzere Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevimiz bölgeye ulaştı" ifadelerini kullandı...
Ayrıca Müge Anlı, İzmir depreminde kaybolan sevimli dostlarımızı ailelerine kavuşturmak üzere Pati Buldular ile harekete geçti.