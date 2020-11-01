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    • 01.11.2020 09:54
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    bu kez de İzmir'deki depremzedeler için harekete geçti! Mobil Aşevi ve Pati Buldular devrede...

    Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan , merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan İzmir depreminin ardından harekete geçti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Kızılay ile el ele yürüttüğü Mobil Aşevi'ni İzmir'deki depremzedelere göndererek büyük takdir topladı. Müge Anlı ayrıca Pati Buldular ile İzmir depreminde kaybolan sevimli dostlarımızı ailelerine kavuşturmak için harekete geçti.

    İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedilen 6.9'luk İzmir depremi sonrası, Türkiye'nin sevilen ismi, Atv ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı harekete geçti.

    Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, örnek bir davranışa imza attı. Anlı ve Kızılay'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yardım kampanyası kapsamında alınan Mobil Aşevi, dün depremzedelere yollandı.

    Bir çok vatandaşımız aşevinden faydalandı. Yardım TIR'ının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Anlı, "Vatandaşlarımıza ve fedakar afet çalışanlarına hizmet etmek üzere Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevimiz bölgeye ulaştı" ifadelerini kullandı...

    Ayrıca Müge Anlı, İzmir depreminde kaybolan sevimli dostlarımızı ailelerine kavuşturmak üzere Pati Buldular ile harekete geçti.
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    Haberler Magazin Müge Anlı bu kez de İzmir'deki depremzedeler için harekete geçti! Mobil Aşevi ve Pati Buldular devrede...