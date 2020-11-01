İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedilen 6.9'luk İzmir depremi sonrası, Türkiye'nin sevilen ismi, Atv ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı harekete geçti.