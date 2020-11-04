Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Bugün 38 yıllık hasret son bulacak. Abi kardeş Esra Erol'da buluşacak! 12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (4 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?
Evlatlarının yuvasını yıktı, gelinine sırt çevirdi! Dünürlerine rest çekti, iddialar ortalığı karıştırdı! Türkiye Yadigar Hanım'ı konuşuyor. Bugün konuşulmayanlar konuşulacak Şafak'ın annesiyle ilgili şoke edecek itirafı Esra Erol'da!
Hasan Hüseyin Çelik, "Eşim 3 yaşındaki çocuğumla birlikte sosyal medyadan tanıştığı Abbas Çelik ile kaçtı, 9 Eylül'den bu yana haber alamıyorum." dedi. Bugün hesaplaşma vakti! Hasan Hüseyin karısı Şerife ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! O anlar herkesi şoke edecek!
Ailesine rest çekti, Murat'la evlilik kararı aldı, o da yetmedi "Evlenene kadar Muratla kalacağım" dedi. Ece'nin anne babası için karar vakti! Kızları Ece'nin evliliğine onay verecekler mi?
Pikniğe gittiler, fotoğraf çektirmek için hamağa oturdu, o hamak evliliğinin sonu oldu. Akılalmaz hikayede Gülbahar Sarıkaya'nın eşi Halil Sarıkaya ile ilgili büyük isyanı Esra Erol'da canlı yayınında...