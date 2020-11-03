Müge Anlı, dün canlı yayında "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli…" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu. Yayın sonunda rekor bir bağışa imza atılarak toplamda 3 milyon 425 bin TL toplandı. Ayrıca yaklaşık bir yıldır Kızılay'la 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' kampanyasını yürüten Anlı, izleyicilerinin ve sevenlerinin desteğiyle toplamda 13 milyon 44 bin TL yardım topladı.

Müge Anlı, dün canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için çağrıda bulundu! Kısa sürede tam 3 milyon 425 bin lira bağış toplandı.