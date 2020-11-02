Saat 10.00'da başlayan 2 Kasım 2020 Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayını sırasında daha önce kendisinin de Müge Anlı Mobil Aşevi Kampanyası'na bağış yaptığını belirten İzmirli depremzedenin sözleri Müge Anlı ve izleyicilerini duygulandırdı. Programın başladığı saat itibari ile kısa süre içerisinde günlük toplam bağış, 2 milyon 87 bin lira oldu.