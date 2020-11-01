YAN BİNA ÇÖKTÜ!

İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan, depreme kendi otelinde yakalandı. Türkücünün Bayraklı'daki ofisinin yanındaki bina ise yıkıldı. 9 çocuk babası Yıldızhan, "O an aklıma sadece evlatlarım geldi" dedi.