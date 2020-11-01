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    • Saklambaç
    • 01.11.2020 Gazete
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    tek yürek iken boş durur mu?

    , önceki gün 6.9 şiddetindeki le sallandı. Yaşanan korku ve acıyı tüm paylaştı. Depremin ardından ünlü isimler destek ve başsağlığı mesajları yayınladı. , bölgeye mobil aşevi yollayarak takdir topladı. Şarkıcı ise faciayı ucuz atlattı...

    Türkiye tek yürek

    Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, örnek bir davranışa imza attı. Anlı ve Kızılay'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yardım kampanyası kapsamında alınan Mobil Aşevi, dün depremzedelere yollandı.

    Bırçok vatandaşımız aşevinden faydalandı. Yardım TIR'ının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Anlı, "Vatandaşlarımıza ve fedakar afet çalışanlarına hizmet etmek üzere Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevimiz bölgeye ulaştı" ifadelerini kullandı...

    Sosyal medya kullanıcıları, "İyi ki varsın Müge Anlı" diyerek sunucuya teşekkür etti...

    YAN BİNA ÇÖKTÜ!
    İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan, depreme kendi otelinde yakalandı. Türkücünün Bayraklı'daki ofisinin yanındaki bina ise yıkıldı. 9 çocuk babası Yıldızhan, "O an aklıma sadece evlatlarım geldi" dedi.
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