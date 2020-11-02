12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (2 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor?
"41 yaşındaki ablam Esra Evans ve hiç görmediğim 38 yaşındaki kardeşim Oğuz Mevlüt'ü arıyorum" diyen Necati Bey'in hasreti bitecek mi?
Son dakika gelişmesine göre Esra Erol, kısa süre içerisinde Necati Bey'in hiç görmediği kardeşi Oğuz Mevlüt'ü buldu.
Sevil Benli 1 yaşındaki kızı Melek Yağmur Benli'yi de aldı, ortadan kayboldu. Sosyal medyadaki düetiyle herkesi şaşırttı. Sevil Benli'den ikinci şok! Hafta sonu neler yaşandı? Sevil Benli'den çok konuşulacak karar!
Ebru velayeti kendinde olan çocuğu Zana Rümeysa Akyol'u almaya gitti, yaşananlar şoke etti. 13 Haziran'dan bu yana çocuğu kaçıran Mehmet Akyol ve ailesinin Esra Erol'da ekibine saldırdığı anlar kameralara yansıdı! Herkesi şoke edecek o anlar Esra Erol'da canlı yayınında.
"Markete gidiyorum" diye evden çıktı, ailesine acı çektirmek için kendi ölümünü ilan etti, o da yetmedi ailesinin yüzüne bile bakmadı. 38 yaşındaki Ece, Murat'la evlilik kararı aldı. Ece, anne babasıyla barışacak mı?