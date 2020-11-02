Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.11.2020 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2020 10:31
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN İZLE! Zeliha ve 'ın esrarengiz kaybında o isim konuşuyor!

    canlı yayınında bugün () neler oluyor? 2 Kasım 2020 Pazartesi günü Müge Anlı'da, Zeliha ve 'ın esrarengiz kaybında gözler o isme çevrildi. Şüphelerin odağında dayı Müge Anlı canlı yayınında! paralarını ve tapularını geri alabilecek mi? 14 yaşında lise öğrencisi Sancaktepe'de kayboldu, 39 yaşındaki genç ise Avcılar'da kayıplar karıştı! Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı'da bugün (30 Ekim 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Bir anda kayboldular, her yer didik didik arandı, hiçbir ize rastlanmadı! Bitmeyen tartışma... Cevdet ve Zeliha Uysal çifti kayboldu, gözler o isme çevrildi. Bünyamin Bey'in arsa hırsı Uysal çiftinin sonu mu oldu? Uysal çiftinin kaybında şüphelerin odağındaki dayı Müge Anlı canlı yayınında konuşuyor!

    Elinde değneği ile geldi, oğlunu ve gelinini suçladı. Zeynep Bıyık paralarını ve tapularını geri alabilecek mi?

    MÜGE YAZ 2868'E GÖNDER

    Mobil aşevi ile İzmir'deki depremzedelere yardımcı olmak için Müge yaz 2868'e gönder...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Zeliha ve Cevdet Uysal'ın esrarengiz kaybında o isim konuşuyor!