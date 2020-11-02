Müge Anlı'da bugün (30 Ekim 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Bir anda kayboldular, her yer didik didik arandı, hiçbir ize rastlanmadı! Bitmeyen tartışma... Cevdet ve Zeliha Uysal çifti kayboldu, gözler o isme çevrildi. Bünyamin Bey'in arsa hırsı Uysal çiftinin sonu mu oldu? Uysal çiftinin kaybında şüphelerin odağındaki dayı Müge Anlı canlı yayınında konuşuyor!
Elinde değneği ile geldi, oğlunu ve gelinini suçladı. Zeynep Bıyık paralarını ve tapularını geri alabilecek mi?
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