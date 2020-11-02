Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (170.) yeni bölümde 'Alpaslan Baba' son sözünü söylüyor! "Son bir kez babanı gör..."

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosu ile her salı Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve 6 sezondur zirveden düşmeyen EDHO yeni bölümde yine heyecan dorukta.

Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm yine nefesleri kesecek.