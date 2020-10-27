ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 169. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Hızır ve Alpaslan arasındaki gerilim sürüyor. Büyük bir heyecanla 6 sezondur yayın hayatına devam eden dizi EDHO'da sular durulmuyor. EDHO son bölümde amcası Hızır Çakırbeyli'nin resti sonrası Alpaslan geri adım atmıyor!
Şahin Ağa'nın akıl vermesi ile kendine yeni bir yol çizen Alpaslan'ın gözü intikam ateşinden kimseyi görmüyor. Öyle ki Alpaslan, teyzesi Ceylan'ı da karşısına alarak yeni kozu Kubilay ile yoluna devam ediyor.
Diğer yandan Haşmet Façalı'nın şüpheli tavırları eşi Emine'nin durumun peşine düşmesine neden oldu. Haşmet Façalı'yı takip eden Emine, kocasının yanında genç bir kız görünce aldatıldığı düşüncesine iyice kaptırdı ve ikilinin yanına giderek Haşmet'e tokat attı. EDHO son bölümde ise Haşmet, Didem'i de alarak Çakırbeyliler'in evine gitti ve herkesin içinde Didem'in kızı olduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrasında, diziye yeni dahil olan genç oyuncu Gizem Arıkan'ın kim olduğu merak konusu oldu.
GİZEM ARIKAN KİMDİR?
1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşitli tiyatrolarda rol alan güzel oyuncu, ilk oyunculuk kariyerine 'Aşkın 5 Hali' adlı film ile başladı. 'Organik Aşk' adlı filmle ününü pekiştiren genç oyuncu yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kahraman Deniz'in 'Böyle Sever' isimli şarkısında rol alan Arıkan seslendirme çalışmalarında da bulundu.
Artık EDHO kadrosunda yer alan güzel oyuncu, son olarak Kanal D'nin 'Yaralı Kuşlar' dizisinde rol alıyordu.