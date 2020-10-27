Diğer yandan Haşmet Façalı'nın şüpheli tavırları eşi Emine'nin durumun peşine düşmesine neden oldu. Haşmet Façalı'yı takip eden Emine, kocasının yanında genç bir kız görünce aldatıldığı düşüncesine iyice kaptırdı ve ikilinin yanına giderek Haşmet'e tokat attı. EDHO son bölümde ise Haşmet, Didem'i de alarak Çakırbeyliler'in evine gitti ve herkesin içinde Didem'in kızı olduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrasında, diziye yeni dahil olan genç oyuncu Gizem Arıkan'ın kim olduğu merak konusu oldu.

EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV - TIKLA