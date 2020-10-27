"Çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (169.) yeni bölüm fragmanı

Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam etti. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan rehin düştü. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koştu. Ancak Hızır Çakırbeyli, Şahin Ağa tarafından getirilen Alpaslan'ı evden kovdu!

Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıktı.

Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, Façalı ailesinde yaşanan gelişme hem façalıları hem de Çakırbeylileri şoke etti.