Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecanı dozu iyice arttı. Alparslan'ın baskını ardından esir düşmesi ve Bahar'ın infazdan kurtulma sahneleri izleyiciler tarafından heyecanla izlendi. Gelecek hafta izleyici karşısına çıkacak EDHO 169. bölüm fragmanında yeni fedai Kubilay'ın düşmanın heveslerini kursaklarında bıraktığı görülüyor. Büyük bir operasyonla Alparslan'ın ekibine katılan Kubilay, Tekin tarafından son derece güvenilir bir isim olarak tabir edildi. Hızır ve Alparslan arasındaki uçurumun giderek açılması akıllara "Amca-yeğen arasında acaba ne tür gerilimler olacak?" sorusunu getirdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!"

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır.