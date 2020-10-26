EDHO'nun eski oyuncusundan evlilik açıklaması! "Nikah mı yoksa düğün mü olsun karar veremedik"

Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısıyla paylaştığı kareye, "Bir-lik-te-lik... İşte bu kelime, bu çağda yazıldığı kadar kolay değil. Çok kalabalık her yer ve herkesin de bir fikri var. Onca sesin içinde iki kişinin sadece birbirini duymaya gayret ederek birbirini sevmesi kolay değil. 'Bir olmak' bu yaşadıkça öğreniliyor. Aşkın en güzel hali şu; kişi önce kendini sonra karşısındakini tanıyor. Seni tanıdığıma memnun oldum. Seni sen halinle, beni ben halimle sevmeyi başardığımız günler, aylar, yıllarımız olsun" notunu düşmüştü.