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    • 26.10.2020 10:52
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    • 26.10.2020 10:59
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    EDHO'nun eski oyuncusundan evlilik açıklaması! "Nikah mı yoksa düğün mü olsun karar veremedik"

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Lütfiye karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir ayrılıp bir barışan Yasemin Sakallıoğlu ile sevgilisi Burak Yırtar, geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evliliğe ilk adımı attı. Sakallıoğlu'na evliliğin ne zaman olacağı soruldu. EDHO'da Hayriye Ana'nın eli kolu olarak tanıdığımız yardımcı Lütfiye, evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

    EDHO'nun eski oyuncusundan evlilik açıklaması

    Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Burak Yırtar ile geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş sırasında görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu, evlilikle ilgili soru hakkında açıklamada bulundu.

    Sakallıoğlu, "Kasım veya aralık gibi nikah düşünüyoruz. Belli değil tam olarak. Hazırlıklar tamam gibi ama bu durumdan dolayı 'Acaba nikah mı? Yoksa düğün mü olsun?' diye karar vermedik hâlâ... Hayalimizde kır düğünü vardı ama şu an ki durum neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

    Öte yandan Yasemin Sakallıoğlu ile nişanlısı Burak Yırtar, geçtiğimiz kasım ayında ayrılmıştı. Çiftin yollarını ayırma nedeninin de ünlü oyuncunun rol alacağı sinema filmi için yoğun çalışacak olmasıydı.


    Barışmaları için ailelerin devreye girdiği çift, birkaç gün sonra yeniden bir araya geldiklerini duyurmuştu.

    Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısıyla paylaştığı kareye, "Bir-lik-te-lik... İşte bu kelime, bu çağda yazıldığı kadar kolay değil. Çok kalabalık her yer ve herkesin de bir fikri var. Onca sesin içinde iki kişinin sadece birbirini duymaya gayret ederek birbirini sevmesi kolay değil. 'Bir olmak' bu yaşadıkça öğreniliyor. Aşkın en güzel hali şu; kişi önce kendini sonra karşısındakini tanıyor. Seni tanıdığıma memnun oldum. Seni sen halinle, beni ben halimle sevmeyi başardığımız günler, aylar, yıllarımız olsun" notunu düşmüştü.
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