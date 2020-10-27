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    • 27.10.2020 16:45
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Rabia 2 aydır Tugay'ın yanında mı kalıyor? Büyük yüzleşme...

    Atv canlı yayınında 'da programında bugün, (27  Ekim 2020 Salı) neler yaşanıyor? Türkiye onlarla ağladı onlarla güldü. Nilgül Hanım ve kavuştuğu 3 evladına bugün veda vakti... Esra Erol'un bulduğu Rabia ve 'evleneceğim' dediği Tugay Atv canlı yayınında. Aylardır haber alınamayan Rahime ve 4 yaşındaki çocuğuyla ilgili son dakika gelişmesi! 19 Ekim'den bu yana kayıp olan 16 yaşındaki Çilem'in sır dolu kaçış hikayesi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren , bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (27 Ekim 2020 Salı) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Türkiye onlarla ağladı onlarla güldü. Nilgül Hanım ve kavuştuğu 3 evladına bugün veda vakti...

    Bir mucize daha gerçek oldu. Esra Erol 12 Ağustos günü ortadan kaybolan Rabia'yı buldu. Canlı yayında büyük yüzleşme!

    Hiç görmediği biyolojik anne babasını arayan genç bir kız! Tek isteği öz anne babasını bir kez olsun görüp, sesini duymak. Kendisini büyüten annesiyle yayına gelen 18 yaşındaki Buse Filiz'in herkesi gözyaşlarına boğacak hikayesi...

    10 yıllık karısı Rahime çocukları Yusuf'u da alıp ortalıktan kayboldu. Aylardır haber alınamayan Rahime ve 4 yaşındaki çocuğuyla ilgili son dakika gelişmesi!

    Bir kaç parça eşya aldı, kimliğini bile almadan ortadan kayboldu. 19 Ekim'den bu yana kayıp olan 16 yaşındaki Çilem nerede? Sır dolu kaçış hikayesi Esra Erol'da canlı yayınında...

    Bu iddia çok konuşulacak. "Eski kocam 9 aylık bebeğimi 5 ay önce kaçırdı" Sibel Hanım'ın isyanı!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Rabia 2 aydır Tugay'ın yanında mı kalıyor? Büyük yüzleşme...