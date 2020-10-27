12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (27 Ekim 2020 Salı) neler oluyor?

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

Türkiye onlarla ağladı onlarla güldü. Nilgül Hanım ve kavuştuğu 3 evladına bugün veda vakti...

Bir mucize daha gerçek oldu. Esra Erol 12 Ağustos günü ortadan kaybolan Rabia'yı buldu. Canlı yayında büyük yüzleşme!

Hiç görmediği biyolojik anne babasını arayan genç bir kız! Tek isteği öz anne babasını bir kez olsun görüp, sesini duymak. Kendisini büyüten annesiyle yayına gelen 18 yaşındaki Buse Filiz'in herkesi gözyaşlarına boğacak hikayesi...

10 yıllık karısı Rahime çocukları Yusuf'u da alıp ortalıktan kayboldu. Aylardır haber alınamayan Rahime ve 4 yaşındaki çocuğuyla ilgili son dakika gelişmesi!

Bir kaç parça eşya aldı, kimliğini bile almadan ortadan kayboldu. 19 Ekim'den bu yana kayıp olan 16 yaşındaki Çilem nerede? Sır dolu kaçış hikayesi Esra Erol'da canlı yayınında...

Bu iddia çok konuşulacak. "Eski kocam 9 aylık bebeğimi 5 ay önce kaçırdı" Sibel Hanım'ın isyanı!