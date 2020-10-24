Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde iki sezon boyunca canlandırdığı Boran karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Çukur dizisine geri döndü. Senaryoya göre daha önceki bölümlerde Kahraman Koçovalı ölerek dizideki hikayesi sonlandırılmıştı. Diziye katılan ünlü oyuncu Çukur'da flashback sahnelerinde Koçovalı kardeşlerin hatrına geliyor. Mustafa Üstündağ performansıyla izleyicilerin dikkatini çekerken efsaneler yaratıyor yorumları sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

KAHRAMAN KOÇOVALI TEKRAR ÇUKUR'DA!

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak dizinin normal senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda etmişti. Ancak ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı.