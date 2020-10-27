Sohbetine devam eden Şahin Ağa, "Belli ki bu yollar seni bir yere götürmüyor. Sen nereye gitmek istiyorsun." diye sordu.

Alpaslan Çakırbeyli'nin şaşkın gözleri önünde sağ elindeki tesbihi gösteren Şahin Ağa, "Bununla yoluna devam edersen güzel bir dünyan olur. Burda olmasa bile öbür tarafta olur. Bununla devam edersen, bir davan varsa, adalet üstüne yaşarsan, duvarda resmin olmaz ama alemde ismin olur." dedi.

Bir süre düşünen Alpaslan Çakırbeyli hayatının seçimini yaptı.